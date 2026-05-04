Juve Bernardo Silva a rischio | offerta da 50 milioni sul tavolo

Il giocatore portoghese è stato inserito tra i preferiti dal tecnico, ma nelle ultime ore si sono fatte avanti anche altre squadre con un’offerta di circa 50 milioni di euro. La società sta valutando le varie opzioni, mentre il giocatore potrebbe essere coinvolto in trattative che riguardano il suo trasferimento. Al momento, non ci sono ancora decisioni definitive e le discussioni sono in corso.

Il portoghese è in cima ai desideri di Spalletti, ma le ultime notizie sul suo futuro non sorridono affatto ai bianconeri Bernardo Silva è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti. Di quelli prendibili a zero sicuramente il primo in assoluto, ma per la Juve non sarà affatto semplice riuscire ad accontentarlo. Juve, Bernardo Silva si complica? 50 milioni sul tavolo (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Il pericolo per i bianconeri è rappresentato dalla concorrenza. Più che del Barcellona, che sarebbe il ‘sogno’ del quasi 32enne di Lisbona, la società di Exor deve temere quella delle big turche che possono garantire maxi ingaggi.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, Bernardo Silva a rischio: offerta da 50 milioni sul tavolo Notizie correlate Bernardo Silva Juve, i bianconeri rilanciano: sul tavolo del portoghese c’è già questa offerta, si attende la sua risposta! Ultimedi Luca FiorettiBernardo Silva Juve, la dirigenza tenta il grandissimo colpo a parametro zero offrendo un accordo di tre anni e sfidando le rivali Le... Ultimissime Juve LIVE: Arthur chiama la Juve, super offerta a Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juve, a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva? Spalletti pensa al 4-2-3-1, Thuram e Conceiçao...; La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo; Bernardo Silva pezzo pregiato sul mercato. Ma lui prende tempo. Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendoIl portoghese sarebbe a un passo dal chiudere con i blaugrana per la prossima stagione ma un dettaglio potrebbe ancora far saltare l'affare: i dettagli ... tuttosport.com Bernardo Silva nella palude: Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla Juventus. Il portoghese è sogno e necessità per l’estateBernardo Silva nella palude: Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla Juventus. Il portoghese è sogno e necessità per l'estate ... juventusnews24.com #BernardoSilva nella palude #Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla #Juve x.com Bernardo Silva nella palude Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla Juve - facebook.com facebook