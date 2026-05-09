Juve a Lecce è vietato sbagliare | in ballo ci sono ambizioni e circa 75 milioni Il punto su una giornata che può essere decisiva

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra la Juventus e il Lecce rappresenta un momento cruciale per il futuro del club. In gioco ci sono circa 75 milioni di euro e la possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League. La sfida si svolge in un momento di grande attenzione, poiché i risultati di questa giornata potrebbero influenzare significativamente la stagione e la posizione in classifica della squadra.

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di Luca Fioretti Juve, Lecce rappresenta lo spartiacque decisivo per il futuro del club: in palio 75 milioni di euro e la qualificazione nella prossima Champions. Lecce Juventus  si preannuncia come  la sfida più delicata  della stagione. Questa sera, alle ore  20:45, i  bianconeri scenderanno sul  campo  del Via del Mare per una partita dal sapore di  dentro o fuori. In palio non ci sono solo i tre punti, ma la  stabilità finanziaria. La partecipazione alla  Champions League  garantisce circa  75  milioni di euro, fondamentali per permettere a  la dirigenza  di operare sul  mercato. Un passo falso comprometterebbe le  ambizioni future, oscurando la programmazione avviata mesi fa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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