Napoli-Lecce le ufficiali | Anguissa torna titolare dopo quattro mesi

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce sono state rese note, con Anguissa che torna a partire titolare dopo quattro mesi di assenza. La partita è prevista per le 18, a circa un’ora dal calcio d’inizio. La richiesta di informazioni si riferisce esclusivamente alle scelte delle squadre e alle tempistiche dell’evento senza approfondimenti o analisi.

In difesa Beukema, Buongiorno e Olivera: Hojlund sostenuto da Elmas e Alisson Santos. Di Francesco farà a meno di Gandelman, dentro Ngom. Ni Napoli 22092025 - campionato di calcio serie A Napoli-Pisa foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Frank Anguissa Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce, poche sorprese. Fischio d’inizio alle 18, manca un’ora. Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. All. Conte Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. All. Di Francesco In vantaggio di un gol (grazie a Pio Esposito) si fa raggiungere nel finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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