Juventus torna Vlahovic dopo quattro mesi | le scelte di Spalletti anti-Sassuolo

Dusan Vlahovic torna a disposizione della Juventus dopo quattro mesi e sarà in campo questa sera all’Allianz Stadium per la partita contro il Sassuolo. L’allenatore Spalletti ha deciso di includerlo nella formazione, dopo aver sciolto le riserve sulla sua presenza. La squadra bianconera si prepara a scendere in campo con il centravanti serbo tra i titolari.

Il centravanti serbo della Juve nuovamente a disposizione nel match di campionato in programma questa sera all’Allianz Stadium Spalletti scioglie le riserve su Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo torna nella lista dei convocati dopo quasi quattro mesi e il lungo stop per il grave infortunio alla coscia. Vlahovic torna tra i convocati (Ansa) – Calciomercato.it Vlahovic sarà quindi a disposizione del tecnico della Juventus per l’anticipo di questa sera all’Allianz Stadium contro il Sassuolo e partirà dalla panchina. L’ex Fiorentina rientra a 112 giorni di distanza dal pesante ko rimediato a fine novembre nella sfida di campionato con il Cagliari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, torna Vlahovic dopo quattro mesi: le scelte di Spalletti anti-Sassuolo Articoli correlati Juventus-Sassuolo, missione Champions per Spalletti: attacco leggero e dubbio VlahovicLa Juventus di Luciano Spalletti cerca il sorpasso Champions nel match interno contro il Sassuolo, con l’obiettivo di centrare il terzo successo... Juventus-Sassuolo, le formazioni: Spalletti punta su Perin, torna il falso nueveLa Juve di Spalletti va a caccia dei tre punti contro il Sassuolo: Luciano punta ancora sul tridente senza centravanti, Grosso risponde con Berardi,... Aggiornamenti e notizie su Juventus torna Vlahovic dopo quattro... Temi più discussi: Vlahovic non convocato per Udinese-Juventus: slitta il ritorno del serbo dopo l'infortunio; Quando torna Vlahovic? Spalletti 'svela' verità e apre a rinnovo con Juventus; Vlahovic non convocato per Udinese-Juve: slitta il rientro, ecco quando può tornare; Dopo Spalletti tocca a Vlahovic: la Juve vicina al rinnovo del suo bomber. Vlahovic convocato per Juventus-Sassuolo dopo quasi quattro mesi, ci sono anche Zhegrova e Thuram: un solo assente per SpallettiNell'elenco dei convocati per Juventus-Sassuolo figura anche Dusan Vlahovic che torna a disposizione dopo il lungo stop. A disposizione anche Thuram, Zhegrova e Milik. goal.com Juventus, Spalletti ridisegna l’attacco: Kolo Muani torna di moda, Vlahovic verso la confermaIl primo tentativo non ha dato i risultati sperati, per questo la Juventus è pronta a rimettere mano al reparto offensivo in vista della prossima. tuttomercatoweb.com Spalletti rivuole Rüdiger per blindare la difesa: il tedesco è l'obiettivo numero uno per il dopo-Gatti. #Rudiger #Juve #Calciomercato #Spalletti #juventusnews24 facebook Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com