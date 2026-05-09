Judo Francesca Milani bronzo al Grand Slam di Astana

Durante il Grand Slam di Astana, l’atleta italiana delle Fiamme Oro si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella categoria dei -48 kg, portando il primo podio all’Italia in questa competizione in Kazakistan. La sua vittoria ha permesso di aprire il medagliere azzurro nella manifestazione.

L’azzurra delle Fiamme Oro conquista il terzo posto nei -48 kg e apre il medagliere italiano in Kazakistan. Quinto posto per Veronica Toniolo, settimi Carlino e Ghiglione Arriva la prima medaglia azzurra al Grand Slam di Astana 2026 di judo. A conquistarla è stata Francesca Milani, atleta delle Fiamme Oro, che ha chiuso al terzo posto nella categoria -48 kg. L’azzurra ha superato nel suo percorso la kazaka Duisenbay e la tedesca Ischt, prima di arrendersi nei quarti di finale all’olandese Gersjes. Nel recupero Milani ha poi battuto la mongola Jamsran, conquistando infine il bronzo contro Lin di Taipei. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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