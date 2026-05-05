Judo Italia al Grand Slam di Astana | 20 azzurri in gara dopo Dushanbe

La nazionale italiana di judo si prepara a partecipare al Grand Slam di Astana, in Kazakistan, che si svolgerà dall’8 al 10 maggio. Dopo aver conquistato buoni risultati a Dushanbe, venti atleti italiani sono stati convocati per questa nuova tappa del World Tour. Tra conferme e ritorni, gli azzurri tornano a calcare il tatami internazionale con l’obiettivo di proseguire la propria presenza nel circuito mondiale.

Dopo il positivo risultato ottenuto a Dushanbe, la Nazionale italiana di judo è pronta a tornare protagonista nel circuito mondiale. Prossima tappa il Grand Slam di Astana, in Astana, in programma dall’8 al 10 maggio 2026. Un appuntamento importante del World Tour che vedrà impegnata una delegazione azzurra ampia e competitiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it I sorteggi del torneo saranno disponibili a partire dal 7 maggio, mentre tutte le gare potranno essere seguite in diretta streaming sulla piattaforma judo.🔗 Leggi su Sportface.it

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