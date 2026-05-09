Nel torneo di Astana, valido come sesto appuntamento del World Tour di judo, Fabio Basile si è classificato secondo nella categoria -73 kg. Si tratta dell’ultima gara prima dell’inizio del nuovo periodo di qualificazione olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028. Dopo alcuni anni difficili, il judoka ha espresso soddisfazione per la prestazione odierna, sottolineando il suo stato di forma attuale.

Fabio Basile si è piazzato in seconda posizione nella categoria -73 kg al Grand Slam di Astana 2026, sesto appuntamento stagionale del World Tour di judo e ultimo torneo in calendario prima dell’apertura del nuovo periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Un risultato sicuramente prestigioso e molto significativo per il 31enne azzurro, che non saliva sul podio nel circuito maggiore da quasi tre anni. “ Sono molto contento per la gara di oggi. Ho un po’ di rammarico per la finale perché mancavano soltanto 35 secondi e l’incontro sarebbe stato mio. Va bene così, ho passato anni veramente complicati tra perdite familiari importanti e infortuni gravissimi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Fabio Basile: “Contento per la gara di oggi, ho passato degli anni molto difficili”

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Fabio BASILE VS Jack YONEZUKA | Austria Grand Prix 2026 | BRONZE -73 kg

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