Judo 23 azzurri iscritti al Grand Prix di Linz Torna in gara Fabio Basile opportunità per tanti giovani

In attesa del Grand Slam di Tashkent che si terrà questo weekend, possiamo già proiettarci al terzo appuntamento stagionale del World Tour 2026 di judo in programma a Linz da venerdì 6 a domenica 8 marzo. Il Grand Prix Upper Austria vedrà la partecipazione di ben 23 atleti azzurri in base all’entry list ufficiale dell’evento, a meno di forfait o rinunce. Grande curiosità in campo femminile per vedere in azione due giovani promesse che rispondono al nome di Ilaria Finestrone (-52 kg) e Thauany David Capanni Dias (-57 kg), ma saranno impegnate sul tatami austriaco anche Anna Iovino e Giulia Ghiglione (-48 kg), Alessandro Rocco (-52 kg), Silvia Pellitteri (-57 kg), Raffaella Ciano e Nadia Simeoli (-63 kg), Caterina Mazzotti e Serena Ondei (-70 kg), Irene Caleo (-78 kg) e Tiziana Marini (+78 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it

