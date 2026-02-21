FOQUS e i Quartieri Spagnoli a Viareggio tra i protagonisti del Carnevale 2026 tra delegazioni internazionali e sapori napoletani

La Fondazione FOQUS, insieme ai Quartieri Spagnoli di Napoli, ha portato un tocco napoletano al Carnevale di Viareggio 2026, creando un ponte tra culture diverse. La presenza ufficiale della delegazione internazionale ha arricchito il Corso Mascherato di chiusura, che si è trasformato in un’occasione di scambi e tradizioni. Un momento in cui si sono mescolati colori, musica e sapori, evidenziando il legame tra territori e comunità. La festa ha coinvolto il pubblico in un clima contagioso di allegria.

Viareggio ha salutato il Carnevale 2026 con il Corso Mascherato di Chiusura trasformando l'ultimo appuntamento in un momento di incontro tra culture, istituzioni e territori, con la presenza ufficiale della Fondazione FOQUS di Napoli rappresentata dalla presidente Rachele Furfaro e dal direttore.