Andrea Delogu | Gli uomini troppo gentili mi mettono in allarme Delle donne mi piace tutto
Durante un'intervista trasmessa su Rai2, la conduttrice ha parlato di come gli uomini troppo gentili le facciano sentire disagio, mentre ha espresso apprezzamento per le donne, dicendo di piacergli tutto di loro. La conversazione si è svolta con Paola Barale, che ha ascoltato le sue parole in modo diretto e spontaneo. La conduttrice ha condiviso alcuni pensieri personali su relazioni e caratteri maschili e femminili.
Citofonare Rai2 Andrea Delogu si confessa con Paola Barale: gli uomini troppo gentili la insospettiscono, delle donne le piace tutto. E sugli animali: "Voglio adottare, non ricevere in regalo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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