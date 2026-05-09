Jorge Martin si conferma uno specialista della Sprint Passi avanti e podio solido per Bezzecchi

Jorge Martin ha sorpreso tutti con una partenza spettacolare, passando da ottavo a primo in appena tre curve durante la Sprint. La gara si è sviluppata con passaggi veloci e manovre decise, portando il pilota a conquistare un podio solido. Nel frattempo, il compagno di squadra ha fatto progressi importanti, arrivando a migliorare la sua posizione e consolidando la propria prestazione durante la corsa.

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