Jorge Martin si conferma uno specialista della Sprint Passi avanti e podio solido per Bezzecchi
Jorge Martin ha sorpreso tutti con una partenza spettacolare, passando da ottavo a primo in appena tre curve durante la Sprint. La gara si è sviluppata con passaggi veloci e manovre decise, portando il pilota a conquistare un podio solido. Nel frattempo, il compagno di squadra ha fatto progressi importanti, arrivando a migliorare la sua posizione e consolidando la propria prestazione durante la corsa.
Da ottavo a primo in tre curve. Jorge Martin si è inventato una partenza da capogiro nella Sprint del Gran Premio di Francia 2026, recuperando ben sette posizioni con una manovra straordinaria all’esterno della chicane Dunlop e ritrovandosi in testa al gruppo con strada libera per poter imporre il suo ritmo ed involarsi verso un insperato successo. Il centauro spagnolo dell’Aprilia si conferma un vero specialista delle Sprint, trionfando anche sul circuito Bugatti di Le Mans dopo l’affermazione in rimonta ad Austin e centrando il diciottesimo sigillo della carriera nelle manche del sabato (record assoluto per la categoria, a +1 su Marc Marquez).🔗 Leggi su Oasport.it
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