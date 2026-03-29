Jorge Martin batte Bagnaia all’ultimo giro e vince la Sprint di Austin Podio Bastianini cadono Bezzecchi e Marquez

Nella Sprint di Austin, Jorge Martin ha conquistato la vittoria all’ultimo giro, superando Bagnaia. Sul podio sono saliti anche Bastianini, mentre Bezzecchi e Marquez sono caduti durante la corsa. A circa mezz’ora dalla fine, Acosta è stato penalizzato di otto secondi per pressione irregolare degli pneumatici, passando dal terzo al ottavo posto.

AGGIORNAMENTO ORE 23.30. Acosta è stato penalizzato di otto secondi per pressione irregolare degli pneumatici: dal terzo posto scivola all’ottavo. Enea Bastianini conquista il terzo gradino del podio! Questo il nuovo ordine d’arrivo. 1. Jorge Martin (Aprilia) 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 3. Enea Bastianini (KTM) 4. Alex Marquez (Ducati) 5. Luca Marini (Honda) 6. Ai Ogura (Aprilia) 7. Raul Fernandez (Aprilia) 8. Pedro Acosta (KTM), penalizzato 8 secondi per pressione irregolare delle gomme 9. Johann Zarco (Honda) 10. Fermin Aldeguer (Ducati) 11. Fabio Quartararo (Yamaha) 12. Brad Binder (KTM) 13. Franco Morbidelli (Ducati) 14. Jack Miller (Yamaha) 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jorge Martin batte Bagnaia all’ultimo giro e vince la Sprint di Austin. Podio Bastianini, cadono Bezzecchi e Marquez Articoli correlati Jorge Martin batte Bagnaia all’ultimo giro e vince la Sprint di Austin. Cadono Bezzecchi e MarquezJorge Martin si mette definitivamente alle spalle il terribile calvario dell’ultimo anno e vince la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, in... Leggi anche: MotoGP, Sprint Austin: Martin batte Bagnaia all’ultimo giro. Due cadute pesanti Una raccolta di contenuti su Jorge Martin Temi più discussi: Jorge Martin batte Bagnaia all’ultimo giro e vince la Sprint di Austin. Cadono Bezzecchi e Marquez; GRATIS: nella Sprint di Austin Martin batte Bagnaia all'ultimo giro; Sprint: Marquez batte un super Diggia! 4° Bezzecchi dietro Martin; Jorge Martin da separato in casa in Aprilia a serio candidato al Mondiale. E sa come si fa…. MotoGP, Sprint Austin: Martin batte Bagnaia all’ultimo giro. Due cadute pesantiJorge Martin ha trionfato a Austin nella sprint del sabato: lo spagnolo ha vinto il duello con Francesco Bagnaia ... sportface.it MotoGP, Jorge Martin: Ho sfruttato l’occasione, non è nel mio stile passare all’ultimoIl ruggito di Jorge Martin. Lo spagnolo ha beffato Bagnaia all’ultimo giro in occasione della Sprint Race valida per il GP delle Americhe, appuntamento ... oasport.it MotoGP, Sprint Race: Jorge Martin su Ducati batte d'un soffio Francesco Bagnaia, caduti sia Marquez che Di Giannantonio; per la gara, penalizzati Bezzecchi e Marini. - facebook.com facebook MOTOGP | Jorge Martin (Aprilia) ha vinto la Sprint Race sul circuito di Austin. Secondo é giunto Francesco Bagnaia (Ducati), seguito da Pedro Acosta (Ktm). #ANSA x.com