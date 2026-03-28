Nella Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, Jorge Martin ha conquistato la vittoria all’ultimo giro, superando Bagnaia. Durante la gara, Bezzecchi e Marquez sono usciti di scena a causa di cadute. Questa vittoria segna il ritorno positivo di Martin dopo un anno difficile, durante la terza tappa del campionato MotoGP.

Jorge Martin si mette definitivamente alle spalle il terribile calvario dell’ultimo anno e vince la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, in occasione della terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia si è imposto in rimonta nella gara breve al COTA di Austin, effettuando una rimonta strepitosa e piazzando il sorpasso decisivo su Francesco Bagnaia a metà della tornata conclusiva. Il due volte campione iridato, che torna al successo in una Sprint ben 511 giorni dopo l’ultima volta (Sepang 2024 con la Ducati Pramac), ha fatto la differenza nella seconda parte della corsa grazie alla scelta della gomma media al posteriore recuperando una posizione dopo l’altra e raggiungendo in extremis Pecco, che aveva di fatto dominato dalla prima curva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin batte Bagnaia all’ultimo giro e vince la Sprint di Austin. Cadono Bezzecchi e Marquez

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin beffa Bagnaia all’ultimo giro. A terra Bezzecchi e Marquez

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Marquez penalizzato, Acosta vince all’ultimo giro! Fuori Bezzecchi, anonimo Bagnaia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jorge Martin

Temi più discussi: MotoGP, Jorge Martin: Splendida sensazione tornare sul podio. Se ripenso a dov’ero un anno fa…; Bez stravince nella doppietta Aprilia! Martin 2°, Diggia batte Marquez ed è sul podio; MotoGP Brasile 2026. Bezzecchi cala il bis e trionfa davanti a Martin! Podio Diggia; GP Brasile 2026, ordine di arrivo della Sprint: Marquez batte un super Diggia. Riecco Martin, è 3° davanti a Bezzecchi.

GP Stati Uniti 2026, ordine di arrivo della Sprint: Martin di forza su Bagnaia, Jorge è il nuovo leader! Bez giù, Marquez falcia Di GiannantonioLa classifica della Sprint di Austin vede tornare al successo dopo oltre un anno Jorge Martin, che supera Francesco Bagnaia all'ultimo giro ... formulapassion.it

Sprint Gp Austin: Martin rimonta, brucia Bagnaia, vince e cade. Caduti Marquez, Diggia e BezzecchiIl racconto in diretta della Gara Sprint del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma ... sport.virgilio.it

MOTOGP | Jorge Martin (Aprilia) ha vinto la Sprint Race sul circuito di Austin. Secondo é giunto Francesco Bagnaia (Ducati), seguito da Pedro Acosta (Ktm). #ANSA - facebook.com facebook

GP Austin, Jorge Martin confessa: "A volte non capisco l'Aprilia" #motogp #usgp #jorgemartin #jm89 #aprilia #apriliaracing #corsedimoto x.com