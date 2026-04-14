Dopo le dichiarazioni di Donald Trump che hanno criticato il Papa, il leader politico ha espresso il suo disagio verso le situazioni in cui i leader religiosi seguono le indicazioni dei politici. La questione è stata discussa in un contesto pubblico, con riferimenti alle posizioni delle autorità religiose e alle influenze politiche. L'intervento si inserisce in un dibattito più ampio sulle relazioni tra religione e politica.

All’indomani dell’attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il Pontefice, Giorgia Meloni interviene dal Vinitaly di Verona e ribadisce la solidarietà espressa al Papa nella serata di ieri: “Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo”. L'articolo “Non mi sento a mio agio nelle società dove i leader religiosi fanno quello che dicono i politici”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi sento a mio agio nelle società dove i leader religiosi fanno quello che dicono i politici”. Meloni torna sull’attacco di Trump a papa Leone

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