Durante un'intervista in vista di Wrestlemania, la wrestler ha dichiarato di apprezzare il ruolo di

La wrestler, pronta ad andare all’assalto del titolo femminile a Wrestlemania, ha spiegato perché preferisce rimanere heel Potremmo non vedere più Liv Morgan nei panni di una babyface. È stata la stessa wrestler, in una intervista di presentazione di Wrestlemania, a spiegare i motivi. “Mi piace essere essere una cattiva ragazza. È così facile, ti dà libertà. Quando sei una persona buona, sembra che gli altri siano obbligati a rispettarti e a tifarti. E qualche volta può essere difficile vivere una situazione del genere. Se sei una cattiva ragazza, tutto ciò non ha alcun peso. Non è importante se le persone ti odiano o ti amano. Per questo mi piace. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Mi piace essere una cattiva ragazza, mi sento a mio agio”

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