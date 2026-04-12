Le bianche dei castelli | parte da Staffolo l' evento mototuristico nazionale alla scoperta delle Marche
Dal 5 al 7 giugno, il borgo di Staffolo in Marche sarà teatro di un evento mototuristico nazionale intitolato
STAFFOLO - Staffolo punta sul mototurismo per aprire la stagione 2026: dal 5 al 7 giugno il borgo marchigiano ospiterà "Le Bianche dei Castelli", evento nazionale che porterà centauri da tutta Italia - e probabilmente anche dall'estero - lungo 440 chilometri di strade bianche e secondarie nelle.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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