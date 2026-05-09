Un viaggio inatteso ha portato l’autrice da Dubai a Bergamo, in modo simile ai personaggi di un film vincitore di premi, trasportandola tra arte, tarocchi e intelligenza artificiale. La narrazione si concentra sulla scoperta di un legame tra Jean Dubuffet e il suo movimento Art Brut, esplorando le connessioni tra l’arte spontanea, le tecnologie emergenti e le carte dei tarocchi. La narrazione si sviluppa attraverso impressioni e momenti di introspezione, senza approfondimenti analitici o deduzioni.

Dovevo andare a Dubai e sono finita a Bergamo. Un po’ come i fantastici protagonisti del pluripremiato film Le città di pianura, mi sono fatta trasportare dal fato, dal mistero di nuove avventure, dall’arte istintuale, dalla mia mano sinistra, dalla sensualità. Ma facciamo un passo indietro. Questa storia, vera e scritta senza l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, inizia più o meno un anno fa quando mi sono infatuata da Jean Dubuffet (Le Havre, 31 luglio 1901 – Parigi, 12 maggio 1985). Si sa che noi bolognesi abbiamo nel Dna il buon cibo che è esso stesso voluttà. Quindi leggendo “buffet” il mio cervello ha pensato: dove c’è abbondanza di leccornie, Bettina c’è! E ho approfondito la conoscenza di questo pittore, scultore e scrittore francese fondatore dell’Art Brut e figlio di ricchi viticoltori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jean Dubuffet e Art Brut: da Bergamo a Dubai tra arte, tarocchi e intelligenza artificiale

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