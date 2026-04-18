L’intelligenza artificiale e l’arte Da oggi una mostra di Enzo Babini

Da oggi è aperta una mostra dedicata all’arte creata da Enzo Babini, che esplora il rapporto tra intelligenza artificiale e espressione artistica. La mostra presenta opere realizzate con tecnologie di IA, offrendo una panoramica delle possibilità e delle sfide di questa tecnologia. L’evento si svolge in una sede culturale della città e resterà aperto al pubblico per un periodo determinato.

L’intelligenza artificiale (IA) è una tecnologia potentissima, capace di migliorare la vita umana, ma anche di creare nuovi problemi. Il suo sviluppo è veloce e spesso imprevedibile, e per questo è fondamentale accompagnarlo con regole, riflessioni etiche e responsabilità. Come nell’arte, anche nella società può essere vista come un nuovo strumento: tutto dipende da come decidiamo di usarlo. La vera sfida non è fermare il progresso, ma imparare a guidarlo. Sono le parole di Enzo Babini, talentuoso scultore ceramista di fama internazionale (è nato nel 1946 a Cotignola, paese dove vive e dove ha sede il suo laboratorio), alla vigilia della sua ultima mostra dal titolo ‘ L’intelligenza artificiale tra progresso, incognite, creatività ed energia ’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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