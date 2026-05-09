Jasmine Paolini fuori da Roma e dalla top ten l'avversaria Mertens si scusa | Mi spiace per voi

Jasmine Paolini eliminata dagli Internazionali d'Italia per mano di Elise Mertens. La tennista italiana sconfitta in rimonta dopo aver sciupato tre match point.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Jasmine Paolini ricorda: “Ero raccattapalle, Flavia Pennetta mi diceva: Non voglio la palla da te”Jasmine Paolini ha raccontato tra le risate cosa accadde in occasione di un incontro di Fed Cup parecchi anni fa, quando lei aveva 13 anni e faceva...

Jasmine Paolini è fuori dagli Internazionali d’Italia. Mertens rimonta, annulla tre match point e va agli ottaviJasmine Paolini finisce al terzo turno il proprio cammino agli Internazionali d’Italia 2026.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; Jasmine Paolini fuori dagli Internazionali: il peso del titolo da difendere; Ranking WTA: Paolini risale all’8° posto, Sabalenka sempre regina; Paolini: Non siamo avidi, vogliamo i guadagni distribuiti meglio. Errani? A volte la faccio ammattire.

Jasmine Paolini fuori dagli Internazionali: il peso del titolo da difendereAl Foro Italico Paolini non riesce a difendere il titolo conquistato nel 2025: sconfitta dalla belga Mertens dopo una partita che aveva avuto in mano e non è riuscita a chiudere. famigliacristiana.it

Internazionali d’Italia, Paolini è subito fuori! Eliminata da Mertens in tre setSorpresa dolorosa agli Internazionali d'Italia 2026: Jasmine Paolini viene eliminata da Mertens in tre set ed è subito fuori Il sogno di bissare il trionfo si i ... sportface.it

Jasmine Paolini è stata eliminata dagli Internazionali di tennis x.com

Jasmine Paolini ha fatto cantare al pubblico "Buon Compleanno" per Aryna Sabalenka reddit