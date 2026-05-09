Jasmine Paolini fuori da Roma e dalla top ten l'avversaria Mertens si scusa | Mi spiace per voi

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini eliminata dagli Internazionali d'Italia per mano di Elise Mertens. La tennista italiana sconfitta in rimonta dopo aver sciupato tre match point.🔗 Leggi su Fanpage.it

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