Jasmine Paolini cuore e rimonta | Jeanjean battuta dopo quasi tre ore agli Internazionali d’Italia

Jasmine Paolini ha affrontato una lunga battaglia di quasi tre ore per conquistare il passaggio del turno agli Internazionali d’Italia. Dopo un match intenso, durato due ore e 55 minuti, ha superato la sua avversaria, respingendo una sfida difficile. La giocatrice ha mostrato determinazione e tenacia, riuscendo a vincere dopo una rimonta che l’ha portata a prevalere nel set decisivo.

Rischia, lotta, cerca ogni soluzione e alla fine ce la fa. Jasmine Paolini deve sudare quasi tre ore (due ore e 55 minuti per l’esattezza), ma alla fine inizia vincendo la difesa del titolo agli Internazionali d’Italia. Battuta la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-4. Un match a tinte quasi drammatiche, che porta Sara Errani, in tribuna, a un accesso di lacrime che racconta tutto della tensione accumulata nel corso di questo esordio capitolino. Comincia piuttosto bene il match per Paolini, che riesce ad avere subito la palla break e a trasformarla, a seguito di un dritto largo di Jeanjean. Sbaglia però parecchio anche Jasmine, che restituisce subito il break in quella che diventerà una sorta di costante del parziale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini, cuore e rimonta: Jeanjean battuta dopo quasi tre ore agli Internazionali d’Italia Notizie correlate Internazionali d’Italia, Paolini soffre ma vola avanti: battuta Jeanjean in tre setLa campionessa in carica supera la francese Leolia Jeanjean dopo quasi tre ore di battaglia al Foro Italico. Leggi anche: Jasmine Paolini torna a sorridere! Battuta in rimonta Laura Siegemund all’esordio a Madrid Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’allenamento di Jasmine Paolini per gli Internazionali d’Italia; Jasmine Paolini, la tecnologia Amazfit racconta il lavoro invisibile dietro il tennis; Jasmine Paolini: Roma, lavoro per il bis. Il boicottaggio degli Slam? Se siamo tutti d'accordo è una strada possibile; WTA Roma 2026: Jasmine Paolini inizia la difesa del titolo contro Jeanjean. Wta Roma – Paolini soffre ma si salva. Battuta Jeanjean in rimontaContinua il momento di forma non straordinaria della numero uno azzurra che fatica ancora. Jasmine Paolini vince in rimonta e si qualifica al turno successivo in quasi tre ore di gioco, soffrendo tant ... tennisitaliano.it LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: vittoria di cuore dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Match durissimo per l'azzurra, che nel finale è riuscita a far prevalere la sua maggiore esperienza ad ... oasport.it Inizio non positivo per Jasmine Paolini che ha l'occasione di servire per chiudere il primo set ma si fa rimontare da Jeanjean e poi perde il parziale al tie-break. La campionessa in carica adesso è chiamata alla rimonta. x.com L'intervista esclusiva a Jasmine Paolini prima degli Internazionali BNL d'Italia - facebook.com facebook