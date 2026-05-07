Jasmine Paolini cuore e rimonta | Jeanjean battuta dopo quasi tre ore agli Internazionali d’Italia

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini ha affrontato una lunga battaglia di quasi tre ore per conquistare il passaggio del turno agli Internazionali d’Italia. Dopo un match intenso, durato due ore e 55 minuti, ha superato la sua avversaria, respingendo una sfida difficile. La giocatrice ha mostrato determinazione e tenacia, riuscendo a vincere dopo una rimonta che l’ha portata a prevalere nel set decisivo.

Rischia, lotta, cerca ogni soluzione e alla fine ce la fa. Jasmine Paolini deve sudare quasi tre ore (due ore e 55 minuti per l’esattezza), ma alla fine inizia vincendo la difesa del titolo agli Internazionali d’Italia. Battuta la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-4. Un match a tinte quasi drammatiche, che porta Sara Errani, in tribuna, a un accesso di lacrime che racconta tutto della tensione accumulata nel corso di questo esordio capitolino. Comincia piuttosto bene il match per Paolini, che riesce ad avere subito la palla break e a trasformarla, a seguito di un dritto largo di Jeanjean. Sbaglia però parecchio anche Jasmine, che restituisce subito il break in quella che diventerà una sorta di costante del parziale.🔗 Leggi su Oasport.it

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