Jasmine Paolini si è fermata ai sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia 2026, interrompendo così il cammino nel torneo. Dopo la partita, la tennista ha commentato la difficoltà nel superare la sconfitta, esprimendo il desiderio di poter rivincere il terzo match point. La giocatrice aveva ottenuto un risultato importante l’anno precedente sulla stessa superficie, ma quest’anno l’avventura si è conclusa prima del previsto.

Si ferma già ai sedicesimi di finale l’avventura di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2026, vedendo sfumare quindi la possibilità di ripetere il clamoroso trionfo di un anno fa sulla terra battuta del Foro Italico. La tennista azzurra è stata sconfitta in rimonta sul centrale dalla belga Elise Mertens con lo score di 4-6 7-6 6-3, facendosi annullare ben tre match point nel secondo set e subendo un comprensibile contraccolpo psicologico nel terzo. “ È una sconfitta dura, soprattutto per il punteggio e per come è andata. Ma lei è una grande giocatrice. È solida. Penso che abbia giocato molto bene i punti importanti. Io, a volte, avrei potuto essere un po’ più intelligente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini: “È dura superare questa sconfitta. Vorrei rigiocare il terzo match point…”

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