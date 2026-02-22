Quando torna Jannik Sinner? I tornei da cui ripartire dove manca da 2 anni

Jannik Sinner non gioca da due anni a causa di un infortunio alla schiena. La mancanza di competizioni ha fatto scendere il suo ranking e ridotto la sua presenza nei tornei più importanti. Gli organizzatori attendono con fiducia il suo ritorno, previsto per il prossimo mese. Nel frattempo, il giocatore si concentra sulla riabilitazione e preparazione fisica. La sua assenza ha lasciato un vuoto nel circuito, ma il suo ritorno è molto atteso dagli appassionati.

Un piccolo passaggio a vuoto da archiviare senza drammi. Dopo due anni straordinari nel massimo circuito internazionale, Jannik Sinner sta attraversando una fase di fisiologica difficoltà. L a sconfitta nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik non era preventivata e, arrivando a breve distanza dal ko in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, ha inevitabilmente alimentato dubbi e interrogativi sul rendimento del tennista pusterese. Il numero due del ranking, tuttavia, non sembra particolarmente allarmato. La consapevolezza è quella di chi sa che i momenti di flessione fanno parte del percorso e che il lavoro, prima o poi, presenta sempre il conto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando torna Jannik Sinner dopo gli Australian Open? I tornei previsti a febbraioJannik Sinner si prende un po’ di tempo dopo l’eliminazione agli Australian Open.

Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei (che non ha giocato nel 2025)Quando tornerà in campo Jannik Sinner? Dopo la sconfitta contro Djokovic a Melbourne, l’azzurro si prende qualche giorno di pausa per riflettere e prepararsi alla prossima stagione.

BEN SHELTON parla di Jannik Sinner al Media Day | ATP Finals

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quando gioca Sinner? Il calendario di Jannik dopo Doha e assalto al ranking; Ora gli Usa: i prossimi impegni di Sinner (su Sky); Oggi Jannik Sinner torna in campo a Doha: quando gioca e dove vederlo; Tabellone ATP Doha 2026: torna Jannik Sinner, ma non è una passeggiata. Alcaraz fortunato.

Jannik Sinner: prossimo torneo, quando torna in campo, dataQuando torna in campo Jannik Sinner e qual è il suo prossimo torneo? Prosegue il conto alla rovescia per il ritorno del campione di tennis ... spaziotennis.com

Sinner, quando torna in campo? Il calendario di Jannik dopo DohaSinner è salito a quota 10.400 punti, ma Alcaraz non perde un colpo. Lo spagnolo ha eguagliato il risultato dello scorso anno a Doha, dove fu eliminato ai quarti da Lehecka, e ha raggiunto la ... adnkronos.com

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook

In conferenza stampa dopo la vittoria su Rublev, Carlos Alcaraz ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner del giorno precedente “Non mentirò, sono rimasto sorpreso dalla sconfitta di Jannik. Però conosco il livello dei giocatori: alcuni sono molto pericolos x.com