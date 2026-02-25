Chivu | C' è amarezza ma ci è mancata energia Il Bodo ha giocato 4 partite negli ultimi 3 mesi

Chivu attribuisce l’eliminazione dalla Champions alla mancanza di energia e alla gestione delle quattro partite giocate negli ultimi tre mesi. L’allenatore nerazzurro evidenzia l’amarezza per l’esito, sottolineando come un possibile sblocco della partita avrebbe potuto cambiare il risultato. La squadra ha mostrato segnali di affaticamento, e questa condizione ha influito sulla performance complessiva. La squadra si prepara ora a concentrarsi sulle prossime sfide.

"Ci abbiamo provato in tutti modi fin dall'inizio, il Bodo era molto ben organizzato in un blocco basso con 10-11 giocatori sotto la linea della palla e non aver segnato l'1-0 ha creato un "comfort" a loro, sapendo che eravamo costretti a fare 2 gol per i supplementari". Cristian Chivu analizza così il secondo ko su due contro i norvegesi, senza nascondere la normale amarezza causata dall'eliminazione ma riconoscendo gli sforzi della squadra: "Non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Loro nel secondo tempo avevano molte più energie e hanno creato. C'è tanta amarezza, abbiamo cercato di passare il turno ma oggi abbiamo affrontato una squadra con molta più energia che ha fatto con determinazione quella che doveva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Conte: «È mancata l’energia. Abbiamo giocato domenica e abbiamo viaggiato, il Benfica aveva giocato venerdì»L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la sconfitta contro il Benfica, evidenziando le difficoltà legate alla stanchezza e ai recenti impegni.

Buongiorno: «Ci è mancata l’energia. Venivamo da partite in cui abbiamo dovuto spendere tanto»Alessandro Buongiorno ha commentato la sconfitta per 2-0 contro il Benfica in Champions League, evidenziando come la mancanza di energia sia stata determinante a causa delle fatiche accumulate nelle recenti partite.

