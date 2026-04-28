Romina Power è figlia di Tyrone Power e Linda Christian, due attori molto noti nel cinema internazionale. I genitori si sono sposati nel 1949 e hanno avuto due figlie, tra cui Romina e Taryn. In un'intervista recente, Romina ha ricordato con affetto il padre, scomparso troppo presto, e ha detto di aver amato molto di più la madre negli ultimi anni.

I genitori di Romina Power erano volti conosciutissimi nel mondo del cinema, ovvero Tyrone Power e Linda Christian: i due si erano sposati nel 1949 ed oltre la celebre primogenita hanno avuto anche Taryn. Stasera vedremo la cantante tra gli ospiti di Belve, in onda a partire dalle 21:40 su Raidue. Il divo di Hollywood, Tyrone Power ha sposato l’attrice Linda Christian nel 1949, un anno dopo la chiusura delle nozze con un’altra collega, Annabella. Dalla loro unione nel 1951 arrivava Romina, seguita due anni dopo da Taryn. Il matrimonio si concluderà nel 1956. La carriera ultratrentennale del padre della celebre cantante ha attraversato tre decenni dal 1925 (quando debuttava a soli undici anni con School For Wives ), fino al 1957 con Testimone D’Accusa, diretto da Billy Wilder.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi erano i genitori di Romina Power: “Mio padre se ne è andato troppo presto, mamma l’ho amata molto di più negli ultimi anni”

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