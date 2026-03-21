Jannik Sinner quando gioca e dove vedere tv streaming il match contro Dzumhur | è l' esordio a Miami

Jannik Sinner si prepara a disputare il suo primo match al Masters 1000 di Miami contro Dzumhur. L'incontro si svolgerà in questa settimana e potrà essere seguito in diretta su TV e streaming. Dopo aver vinto a Indian Wells contro Daniil Medvedev, il tennista italiano si presenta al torneo statunitense con grandi aspettative.

Jannik Sinner è pronto per il Masters 1000 di Miami dopo il trionfo a Indian Wells su Daniil Medvedev. Con il torneo in Florida, il tennista altoatesino ha un bel feeling. L'obiettivo naturalmente è la vittoria che gli consentirebbe la doppietta dei 1000 statunitensi di marzo (il cosiddetto Sunshine Double), e di accorciare le distanze nel ranking con Carlos Alcaraz. Il cemento di Miami è congeniale al gioco di Jannik che ha alzato il trofeo nel 2024 battendo in finale Dimitrov. L'anno scorso invece non ha partecipato, vista la squalifica di 3 mesi per il caso Clostebol, e trionfare è stato Mensik, vincitore a sorpresa contro Djokovic. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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