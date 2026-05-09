Janet Jackson riappare in pubblico il suo arrivo al Gala della Grammy Hall of Fame
Janet Jackson è apparsa pubblicamente per la prima volta in un evento ufficiale dal 2026. La cantante, sorella di Michael Jackson, è arrivata al Gala della Grammy Hall of Fame a Los Angeles, dove ha posato per i fotografi. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, segnando una rara occasione di incontro con il pubblico.
Rara apparizione in pubblico di Janet Jackson. L’artista, sorella di Michael Jackson, ha posato per i fotografi al suo arrivo al Gala della Grammy Hall of Fame 2026, a Los Angeles. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
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