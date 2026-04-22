Il nuovo biopic dedicato a Michael Jackson, uscito oggi in Italia, sta facendo discutere soprattutto per l’assenza di Janet Jackson. La pellicola ripercorre la vita del cantante, ma non include alcuna scena o riferimento alla sorella, famosa artista e collaboratrice di lunga data. La scelta di non rappresentarla nel film ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, generando molte speculazioni sulla presenza o meno di motivazioni legate a questioni personali o professionali.

Tra i temi più discussi intorno al film Michael, uscito in Italia oggi 22 aprile, c’è anche un’assenza che non è passata inosservata: quella di Janet Jackson. A chiarire il motivo è stata sua sorella LaToya Jackson, intervenuta alla première del film a Hollywood, spiegando che Janet era stata coinvolta ma ha scelto di non partecipare. “È stata invitata e ha gentilmente declinato, e bisogna rispettare la sua decisione”, ha detto. La Toya Jackson says Jaafar Jackson’s performance in #MichaelMovie is so convincing, she and her family would think they were “watching Mike.” pic.twitter.com40bCXQAS7U — Variety (@Variety) April 21, 2026 Il film, diretto da Antoine Fuqua, racconta la vita di Michael Jackson dagli inizi fino al picco della sua fama negli anni ’80.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Michael, il biopic su Jackson “cancella” Janet: cosa c’è dietro l’assenza nel film

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Panoramica sull’argomento

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