Janet Jackson non ha preso parte al biopic dedicato a suo fratello Michael, decisione che ha attirato diversi commenti. La cantante, che in passato ha avuto un rapporto complicato con la famiglia, non è presente tra le persone intervistate o rappresentate nel film. Attualmente, il rapporto con i familiari sembra essere meno stretto rispetto al passato, ma non sono state fornite dichiarazioni ufficiali a riguardo.

Proprio così: Janet Jackson non appare in Michael. Si può forse capire perché i fratelli meno noti di Michael, Rebbie e Randy, non siano presenti nel film. Ma Janet, decima e più giovane della famiglia, è (come Michael) una delle artiste di musica pop più vendute di tutti i tempi. Dopo aver raggiunto la fama come attrice nella serie Good Times, ha seguito le orme del fratello maggiore ridefinendo la musica pop con Control (1986) e Rhythm Nation 1814 (1989), entrambi pubblicati nel periodo coperto dal film. Nel corso della sua carriera, Janet è arrivata più volte in vetta alle classifiche con brani come All for You, Together Again e That’s the Way Love Goes.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Janet Jackson non compare in Michael e com’è oggi il suo rapporto con la famiglia

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