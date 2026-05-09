Jake Hall, noto per aver partecipato a alcuni reality show, è stato trovato morto mercoledì 6 maggio in una villa di Maiorca. Secondo le fonti, l’ex concorrente si sarebbe accidentalmente caduto su una finestra, provocandosi ferite da taglio che hanno interessato torace e testa. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. La notizia ha fatto il giro dei media, suscitando shock tra i fan e i familiari.

Jake Hall, divenuto celebre per alcuni reality show, è morto all’età di 35 anni. Secondo quanto riportato da People, il protagonista di “The Only Way Is Essex” è stato trovato ormai senza vita in una villa di Maiorca mercoledì 6 maggio. Dalle prime indiscrezioni emerse da una fonte vicina alla polizia, raccolte dal Majorca Daily Bulletin, Hall sarebbe morto dopo essersi scagliato contro una finestra. Un pezzo di vetro avrebbe ferito gravemente il torace. Secondo il The Sun, la polizia ha trovato l’uomo in una pozza di sangue con ferite mortali alla testa, apparentemente causate da schegge di vetro. La polizia spagnola sta continuando a indagare sulla sua tragica morte e ora si ipotizza che la ferita più grave riportata dalla star possa essere stata una lesione al torace causata da un frammento di vetro dopo aver sbattuto contro una porta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jake Hall è morto nella villa di Maiorca: “L’ex concorrente di reality show è caduto su una finestra e il vetro si è conficcato nel torace e in testa”

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