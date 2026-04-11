Dolore a Bologna | è morto il bimbo di 18 mesi caduto da una finestra

Un bambino di circa 18 mesi, ricoverato in condizioni critiche da giovedì sera, è deceduto all’ospedale Maggiore di Bologna. Il piccolo era stato portato in ospedale dopo essere caduto da una finestra e aveva trascorso due giorni in terapia intensiva prima di perdere la vita. La tragedia si è verificata nella giornata di giovedì, e le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricoverato in condizioni critiche per due giorni. Un bambino di circa un anno e mezzo è morto all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato d’urgenza da giovedì sera in condizioni gravissime. Il piccolo era precipitato da una finestra al secondo piano di un edificio situato in via Ada Negri, nella zona Pilastro. L’ipotesi: una tragica fatalità. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, si tratterebbe di un incidente domestico. Il bambino si trovava in casa insieme alla sorella undicenne e ad alcuni parenti adulti, ai quali era stato affidato temporaneamente dai genitori. La dinamica della caduta.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dolore a Bologna: è morto il bimbo di 18 mesi caduto da una finestra Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro. Leggi anche: Bimbo caduto dalla finestra a Bologna: “Stava giocando con la sorellina, si è arrampicato ed è precipitato”