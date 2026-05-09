Jaguar 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 1922 a Coventry, due uomini fondano la Swallow Sidecar Company, che nel 1945 cambierà nome in Jaguar. Nel 2026, la casa automobilistica presenta la sua gamma di modelli, con dettagli sui prezzi e le caratteristiche di ciascuno. La produzione comprende veicoli di varie tipologie, destinati a diversi segmenti di mercato. La casa ha mantenuto una storia di innovazione nel settore automobilistico, arrivando a offrire un ampio assortimento di auto.

Coventry, 1922. William Lyons e William Walmsley fondano la Swallow Sidecar Company, che diventerà Jaguar nel 1945. La saga continua oggi sotto la proprietà di Tata Motors all’interno del gruppo JLR (Jaguar Land Rover). Il 2025-2026 è una fase di transizione storica per il marchio: Jaguar ha annunciato l’addio a tutta la gamma termica per rinascere come brand 100% elettrico ultra-luxury. Vediamo cosa resta a listino in Italia oggi e cosa arriva entro fine anno. Tutti i modelli Jaguar 2026 in Italia con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Ricordiamo che la gamma termica è in fase di phase-out progressivo: alcuni modelli sono ordinabili fino a esaurimento contingente, in attesa della nuova generazione 100% elettrica.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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2026 New Jaguar XF Ultra Luxury British Sedan | Interior, Performance, Price & Full Review

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