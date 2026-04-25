Schlein il fascismo non è un' opinione ma un reato organizzazioni vanno sciolte
Durante un intervento pubblico, un membro del parlamento ha affermato che il fascismo non rappresenta un'opinione, ma un reato. Ha inoltre ringraziato 32 colleghi per aver citato la Costituzione e impedito una conferenza di gruppi neofascisti. La questione delle organizzazioni fasciste e del loro possibile scioglimento è stata affrontata nel discorso, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti in corso.
"Se la nostra Costituzione sancisce la libertà di manifestazione del pensiero e di opinione dobbiamo dire che il fascismo non è un'opinione, è un crimine, è un reato, e voglio ringraziare i 32 parlamentari che hanno letto la costituzione per impedire una conferenza dei neofascisti. Le organizzazioni neofasciste devono essere sciolte, questo dice la nostra costituzione. Il 25 aprile è un giorno di festa, di memoria, impegno, porteremo avanti l'impegno della proposta legge nata proprio a Stazzema contro la propaganda nazista e fascista. Il 25 aprile ci insegna che non va mai persa la speranza, è davvero una giornata luminosa di riscatto e libertà, la nascita di una nuova Italia".🔗 Leggi su Lanazione.it
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