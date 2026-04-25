Durante un intervento pubblico, un membro del parlamento ha affermato che il fascismo non rappresenta un'opinione, ma un reato. Ha inoltre ringraziato 32 colleghi per aver citato la Costituzione e impedito una conferenza di gruppi neofascisti. La questione delle organizzazioni fasciste e del loro possibile scioglimento è stata affrontata nel discorso, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti in corso.

"Se la nostra Costituzione sancisce la libertà di manifestazione del pensiero e di opinione dobbiamo dire che il fascismo non è un'opinione, è un crimine, è un reato, e voglio ringraziare i 32 parlamentari che hanno letto la costituzione per impedire una conferenza dei neofascisti. Le organizzazioni neofasciste devono essere sciolte, questo dice la nostra costituzione. Il 25 aprile è un giorno di festa, di memoria, impegno, porteremo avanti l'impegno della proposta legge nata proprio a Stazzema contro la propaganda nazista e fascista. Il 25 aprile ci insegna che non va mai persa la speranza, è davvero una giornata luminosa di riscatto e libertà, la nascita di una nuova Italia".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schlein, il fascismo non è un'opinione ma un reato, organizzazioni vanno sciolte

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