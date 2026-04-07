Trump | Stanotte un’intera civiltà morirà non vorrei ma è probabile Interrotte dall’Iran le comunicazioni con gli Usa – La diretta

Nella serata di martedì 7 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe verificarsi la distruzione totale dell’Iran, aggiungendo che un’intera civiltà potrebbe morire. Nel frattempo, le comunicazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono state interrotte. La frase del presidente statunitense è stata riportata durante una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni imminenti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. Oggi l’Idf ha raccomandato ai cittadini iraniani di stare lontani dai treni e dalle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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