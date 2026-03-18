Trap che bello rivederti! E altro che difensivista andavi all' attacco più di tanti profeti di oggi

Trap, che bello rivederti! Con il suo sorriso e il carisma inconfondibile, l’allenatore ha trascorso il giorno del suo ottantasettesimo ricevendo autografi e salutando i tifosi. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno condiviso momenti di festa e ricordi legati alla sua lunga carriera. La scena si è svolta tra entusiasmo e affetto, come spesso accade nelle occasioni speciali dedicate a lui.

È sbucato fuori all’improvviso, con il sorriso furbo di sempre, come un bambino che esce dal nascondiglio per fare “tana libera tutti”. Ma quello è il Trap! Chi se lo aspettava. È da anni che lo intuiamo dietro a un muro spesso di riservatezza, come Mina, come Celentano, altri miti popolari, amatissimi. Ieri, nel giorno del suo 87° compleanno, Giovanni Trapattoni si è concesso ad alcuni ragazzi che gli hanno fatto firmare dei memorabilia in strada. Che bello rivedere il Trap così in forma. Con il cappellino, le scarpe con la suola bianca, la solita luce infantile negli occhi, le ginocchia leggermente piegate, come deve sempre avere un marcatore pronto a rincorrere o anticipare Pelé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trap, che bello rivederti! E altro che difensivista, andavi all'attacco più di tanti profeti di oggi Articoli correlati Leggi anche: Morto Mario Merlino, neofascista o anarchico? Più che altro uomo dei (tanti) misteri. Che si è portato nella tomba Altro che Santiago: in Sardegna c’è il cammino più bello del mondo. Rigenera mente e corpoIl percorso sardo valorizza storia mineraria, natura e tradizioni locali, rilanciando il turismo sostenibile La Sardegna continua a sorprendere e a...