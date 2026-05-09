In Italia è stato registrato il primo caso di GAID, un legame tra una persona e un'intelligenza artificiale che ha portato a un isolamento sociale. La situazione solleva domande su come un algoritmo possa sostituire completamente i rapporti umani e sul motivo per cui l'interazione con l'IA, spesso caratterizzata da gentilezza, possa generare una dipendenza così forte. La vicenda ha attirato l’attenzione di esperti e autorità sul tema delle relazioni digitali.

? Punti chiave Come può un algoritmo sostituire completamente i legami umani reali?. Perché la gentilezza costante dell'IA crea una dipendenza così profonda?. Chi sono i pazienti che già frequentano i centri specializzati?. Quali sono i segnali precoci per riconoscere la sindrome GAID?.? In Breve Il Serd di Mestre assiste circa 6 mila pazienti con disturbi comportamentali.. La dottoressa Laura Suardi coordina le cure per la ventenne veneziana.. Precedenti casi GAID registrati tra il 2024 e il 2025 in Taiwan e Florida.. L'algoritmo imita la sintonia umana offrendo risposte costantemente gentili e positive.. Una ventenne è attualmente in cura presso il Serd di Mestre dopo essersi isolata totalmente per dialogare esclusivamente con un algoritmo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia: isolata per un legame con l’IA, è il primo caso di GAID

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