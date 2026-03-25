Suicidio assistito è morta ‘Libera’ è il primo caso in Italia con dispositivo oculare

Una donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla è deceduta oggi, diventando il primo caso in Italia di suicidio assistito con l’uso di un dispositivo oculare. La donna aveva richiesto questa opzione e ha scelto di porre fine alla propria vita in modo assistito. La vicenda si è verificata presso una struttura sanitaria del territorio.

È morta ‘Libera’, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla: la donna è deceduta oggi nella sua casa a seguito della autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per consentire di azionare l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. Si tratta del primo caso in Italia avvenuto tramite il dispositivo oculare. ‘Libera’ – ricorda l’Associazione Coscioni – è la 14esima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito e la seconda in Toscana, seguita dall’Associazione. Grazie al... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Suicidio assistito, è morta ‘Libera’, è il primo caso in Italia con dispositivo oculare Articoli correlati Leggi anche: Paralizzata dalla sclerosi multipla riceve il dispositivo per il suicidio assistito: “Ora mi sento veramente libera” Suicidio assistito, l’addio di Silvano è primo caso in Liguria: dodicesimo in ItaliaSilvano, 56 anni, genovese, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni, è stato il dodicesimo in Italia ad aver portato a termine... Aggiornamenti e notizie su Suicidio assistito Temi più discussi: Libera ha ricevuto il macchinario per accedere al suicidio assistito; Suicidio assistito, Cappato e gli attivisti si autodenunciano per l’aiuto a Martina Oppelli; Morta Libera, suicidio assistito con dispositivo a comando oculare; Paralizzata dalla sclerosi multipla riceve il dispositivo per il suicidio assistito: Ora mi sento veramente libera. Fine vita, è morta Libera: suicidio assistito con dispositivo oculare. La lettera «Nessuno debba più lottare due anni per un diritto»Libera, 55 anni, affetta da una forma di sclerosi multipla che l'aveva resa paralizzata dal collo in giù, è morta oggi nella ... msn.com Libera, è morta la donna affetta da sclerosi multipla: il suicidio assistito con un farmaco somministrato con comando oculareLibera ha trovato la pace. La 55enne toscana (nome di fantasia) affetta da sclerosi multipla e che da tempo si batteva per accedere al suicidio assistito, ... leggo.it A otto mesi dalla morte in Svizzera della triestina Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, Marco Cappato e le altre tre persone che hanno aiutato la donna ad andare all’estero per ricorrere al suicidio assistito hanno deciso di autodenunciar - facebook.com facebook Suicidio assistito: esperti a confronto a Napoli. Convegno promosso al centro congressi dell'università Federico II #ANSA x.com