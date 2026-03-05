Dove vedere in tv Italia-Inghilterra Sei Nazioni rugby 2026 | orario programma streaming

Il quarto turno del Sei Nazioni 2026 si svolge sabato pomeriggio con una partita tra Italia e Inghilterra. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La partita rappresenta il ritorno del torneo dopo una settimana di pausa e si disputa in Italia. La programmazione e gli orari sono stati comunicati per permettere agli appassionati di seguire l’evento.

Torna dopo la pausa di una settimana il Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia ospiterà l’Inghilterra per il quarto turno del torneo. Allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’Inizio alle 17.40, va in scena dunque una sfida interessantissima e dove l’Italia sogna di sfatare un tabù. Sì, perché nella sua storia gli azzurri non hanno mai battuto l’Inghilterra. Ci andarono vicini nel 1998 a Huddersfield. Anzi, la vinsero, non fosse stato per l’arbitro francese Mené. L’unico, in tutto lo stadio, a non vedere Ale Troncon schiacciare l’ovale dopo una fantastica finta. Meta non assegnata, polemiche e Inghilterra che scossa dallo spavento segna e chiude il discorso sul 23-15. 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026 di rugby maschile: programma della quarta giornata, orario e dove vedere la partita in diretta tvQuarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby maschile: dopo la sconfitta con la Francia (33-8 il punteggio), l'Italia ospita l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare. Scopri di segui ... olympics.com

L’ex capitano azzurro legge la sfida dell’Olimpico: Italia più matura, Inghilterra sotto pressione e partita che si decederà anche in base alla capacità di affidarsi alle leadership in campo x.com

