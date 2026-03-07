Italia-Inghilterra oggi in tv Sei Nazioni rugby 2026 | orario canali formazioni streaming

Oggi alle 17, la partita tra Italia e Inghilterra si svolge nel torneo Sei Nazioni di rugby 2026. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali televisivi dedicati e sarà disponibile anche in streaming. L’incontro si gioca dopo le vittorie contro la Scozia e le sconfitte contro Irlanda e Francia. Le formazioni ufficiali sono state annunciate dai rispettivi allenatori.

Dopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, proseguirà oggi, sabato 7 marzo, alle ore 17.40, il percorso dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in casa contro l’Inghilterra, nella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Per il match della quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport. Italia: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12... 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia-Inghilterra oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canaleL'Italia del rugby gioca oggi a Roma la quarta partita del trofeo Sei Nazioni, all'Olimpico ospita l'Inghilterra.

