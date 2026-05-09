L’Italia si colloca al 15° posto in Europa per quanto riguarda il congedo di maternità, secondo il report 2026 di World Population Review. La classifica vede il paese subito dopo nazioni come Polonia, Ungheria e San Marino, che offrono periodi di congedo più lunghi rispetto a quello italiano. La posizione evidenzia come l’Italia sia al di sotto della media continentale in questa misura di sostegno alle madri lavoratrici.

Secondo il report 2026 di World Population Review l’Italia è solo 15ª in Europa per congedo di maternità, dietro Paesi come Polonia, Ungheria e San Marino. Nel giorno dedicato alla Festa della Mamma arriva un dato che invita a riflettere: l’Italia è fuori dalla top 10 dei Paesi europei più virtuosi in tema di congedo di maternità. A dirlo è il report globale 2026 di World Population Review, che colloca il nostro Paese al 15° posto, con 22 settimane retribuite all’80%, dietro realtà come Polonia (26 settimane al 100%), Ungheria (24 settimane al 70%) e San Marino, che garantisce le stesse 22 settimane ma con retribuzione piena. Il confronto europeo mostra un quadro estremamente eterogeneo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Italia fuori dalla top 10 europea per il congedo di maternità

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