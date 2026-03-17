Città più care d’Italia | Bergamo subito fuori dalla top 10 con +483 euro

L’Istat ha pubblicato i dati dell’inflazione di febbraio, elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, che mostrano come Bergamo sia uscita dalla top 10 delle città più costose d’Italia, con un incremento di 483 euro nel costo della vita. La classifica evidenzia le variazioni nei prezzi in diverse città italiane e il loro impatto sui cittadini.

L’Istat ha reso noti martedì 17 marzo i dati territoriali dell’inflazione di febbraio, elaborati dall’ Unione Nazionale Consumatori nella classifica delle città più care d’Italia in termini di aumento del costo della vita. Bergamo chiude all’ 11° posto, subito fuori dalla top 10, con un rincaro medio per famiglia di 483 euro. Nel capoluogo orobico l’inflazione di febbraio si attesta al +1,6%. A causa delle speculazioni legate ai Giochi Olimpici Invernali, ai primi due posti della graduatoria si trovano Milano e Belluno. Nella città meneghina si registra a febbraio un’inflazione tendenziale pari al 3,9%, la seconda la più alta d’Italia proprio dopo quella veneta che che svetta con +4,3%, quasi il triplo di quella media italiana (ferma a +1,5%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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