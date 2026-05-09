In Italia si discute di una divisione tra coloro che supportano le tesi dei “sempiani” e chi invece si schiera con gli “stasiani”. La questione riguarda principalmente il caso di un giovane coinvolto in un procedimento giudiziario, con opinioni contrastanti sulla sua innocenza o colpevolezza. La discussione si svolge pubblicamente, senza che siano stati forniti dettagli sui fatti o sulle accuse precise, coinvolgendo diverse opinioni sulla vicenda.

Vorrebbero dividere il mondo in «sempiani» e «stasiani»: chi non crede all'innocenza del ragazzotto bocconiano finito in carcere senza prove e chi chiede le manette ai polsi di Sempio, il nuovo indagato, l'ex commesso stempiato spuntato dai ricordi un anno fa (omicidio in concorso con Stasi) e ora unico indagato per il delitto di Chiara Poggi.12 colpi di martello, violenza cieca e malvagità ostinata. Non mi unirò al branco di chi punta il dito: sono innocentista conclamato per entrambi. Chiamatela diffidenza o semplice saggezza popolare. Ma io a questa giustizia non credo. E dispero che negli anni sia migliorata al punto tale da non commettere più errori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Italia divisa fra sempiani e stasiani ma sulla pelle di due esseri umani"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Il ceppo di hantavirus sulla nave da crociera «è quello che si trasmette tra esseri umani»Il ceppo di hantavirus rilevato in uno dei passeggeri della nave da crociera MV Hondius evacuata in Sudafrica è quello andino, trasmissibile tra...

Traffico di esseri umani tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia, 9 arresti: il ruolo dell'ItaliaÈ di nove arresti tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia il bilancio di una vasta operazione di polizia contro il traffico di esseri umani lungo la rotta...