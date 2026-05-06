Il ceppo di hantavirus sulla nave da crociera è quello che si trasmette tra esseri umani

Su una nave da crociera nel Sudafrica, un passeggero è risultato positivo a un ceppo di hantavirus noto come andino, che può essere trasmesso da persona a persona. La nave MV Hondius è stata evacuata a causa della presenza del virus. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di isolamento e controllo per prevenire ulteriori contagi. Nessuna informazione è stata comunicata sui sintomi o sul numero di persone coinvolte.

Il ceppo di hantavirus rilevato in uno dei passeggeri della nave da crociera MV Hondius evacuata in Sudafrica è quello andino, trasmissibile tra esseri umani. Lo ha fatto sapere oggi 6 maggio il ministro della Salute sudafricano a una commissione parlamentare. Due dei passeggeri della nave, diventata un focolaio di hantavirus, sono stati trasferiti a Johannesburg. Uno è deceduto e l’altro rimane ricoverato in ospedale. «I test iniziali mostrano che si tratta effettivamente del ceppo andino. Questo è l ‘unico ceppo, tra i 38 conosciuti, in grado di essere trasmesso da una persona all’altra», ha spiegato il ministro della Salute Aaron Motsoaledi.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Hantavirus, come si trasmette e cosa provoca. Il focolaio sulla nave da crocieraTra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico c'è una coppia di anziani,... Cos’è l’hantavirus, il «virus dei topi» dietro le morti misteriose sulla nave da crociera MV Hondius: i sintomi, come si trasmette e cosa si rischiaSi chiama hantavirus la probabile causa delle tre morti avvenute a bordo della nave da crociera MV Hondius, partita dall’Argentina e diretta a Capo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Non solo Hantavirus, tutti i virus trasmessi dai topi all'uomo; L'Hantavirus su una nave da crociera? Cosa dicono gli scienziati; Tre morti a bordo di una nave da crociera, l’OMS indaga su epidemia da hantavirus: sintomi e come si trasmette l’infezione; Hantavirus, cos’è la malattia che sta tenendo ostaggio una nave da crociera nell’Atlantico. Hantavirus: confermato il ceppo Andes per due persone che si trovavano sulla naveLa notizia arriva dal Sudafrica che sta sequenziando i virus trovati all'interno dei corpi di due passeggeri (di cui uno deceduto). Il virus Andes è quello per cui è documentata la rara trasmissione u ... corriere.it Allarme in Alto Mare: Cos’è l’Hantavirus, il killer invisibile che ha colpito una nave da crocieraUna crociera da sogno nell’Atlantico si è trasformata in un incubo biologico. Con tre decessi confermati e diversi contagiati, l’attenzione del mondo si sposta su un virus raro ma letale: l’Hantavirus ... laprimapagina.it #igiovanibiancorossi Finisce a Perugia contro il Val di Ceppo basket la stagione dell’under 17 eccellenza di coach Petitto che lascia proprio agli umbri la finale . Applausi comunque a questo gruppo , impegnato anche nell’Under 19 gold e capace per tutta l - facebook.com facebook Mario Giordano è una variante del ceppo infettivo de il Fatto. x.com