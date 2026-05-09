Issa Nlareb da caddie a giocatore si è tolto dalla strada Poi la meningite si è presa le sue gambe e le dita delle mani Dal 2022 il camerunense ha ricominciato a competere Vivere due volte Sul green si può

Un giocatore di origini africane ha vissuto un percorso difficile, passando da lavorare come caddie a tornare a competere sui campi da golf dopo aver contratto la meningite. Nel 2022 ha deciso di riprendere le gare, dimostrando una forte volontà di ripartire. Durante il Villa Paradiso Open, la sua presenza tra i partecipanti ha attirato l’attenzione non solo per le sue abilità sul green, ma anche per la storia di rinascita che porta con sé.

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