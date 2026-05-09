Issa Nlareb da caddie a giocatore si è tolto dalla strada Poi la meningite si è presa le sue gambe e le dita delle mani Dal 2022 il camerunense ha ricominciato a competere Vivere due volte Sul green si può
Un giocatore di origini africane ha vissuto un percorso difficile, passando da lavorare come caddie a tornare a competere sui campi da golf dopo aver contratto la meningite. Nel 2022 ha deciso di riprendere le gare, dimostrando una forte volontà di ripartire. Durante il Villa Paradiso Open, la sua presenza tra i partecipanti ha attirato l’attenzione non solo per le sue abilità sul green, ma anche per la storia di rinascita che porta con sé.
Tra i tanti campioni incontrati al Villa Paradiso Open, la figura di Issa Nlareb A Amang ha colpito per una ragione che è andata oltre il gesto tecnico. Il suo swing è solido, essenziale. Ma su tutto è stata la sua storia a lasciare il segno. Nato in Camerun, Issa scopre il golf quasi per caso, da bambino. Ogni giorno, per andare a scuola, attraversa un campo: è lì che inizia a osservare i giocatori, a incuriosirsi, a immaginare. Quel prato diventa presto più di un semplice passaggio. Dopo la morte della madre, quando ha appena undici anni, la sua vita cambia radicalmente. Rimasto senza una casa, si trova davanti a una scelta brutale: vivere per strada o trovare un modo per sopravvivere.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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