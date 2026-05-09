Isola del Gran Sasso | 1000 giovani uniscono il mondo in preghiera
A circa 1000 giovani si sono radunati sull'isola del Gran Sasso per partecipare a un evento di preghiera che ha coinvolto diverse parti del mondo. Durante l'iniziativa, sono stati collegati in diretta il Santuario e cinque grandi metropoli attraverso strumenti digitali. Movimenti e gruppi organizzatori hanno allestito il piazzale, trasformandolo in un villaggio temporaneo dedicato alla manifestazione. La cerimonia si è svolta in un clima di condivisione e partecipazione collettiva.
? Domande chiave Come hanno collegato il Santuario con cinque metropoli in tutto il mondo?. Chi sono i movimenti che hanno trasformato il piazzale in un villaggio?. Perché il Vescovo ha invitato i giovani a diventare protagonisti sociali?. Cosa significa concretamente il cammino verso la prossima GMG a Seoul?.? In Breve Rosario in streaming con collegamenti a Seoul, Cracovia, Buenos Aires, Luanda e Parigi.. Convegno Spettatori o protagonisti con partecipazione di Agesci, Focolari e Comunione e Liberazione.. Arrivo della statua di Maria Santissima Annunziata giunta direttamente dalla città di Giulianova.. Evento preparatorio in vista della prossima Gioventù Giovanile Mondiale a Seoul nel 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu
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