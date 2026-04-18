Altri guai per il truffatore di anziani già arrestato a Torino Cenisia | riconosciuto responsabile di altri colpi nuovo provvedimento
A metà aprile 2026, la polizia di Torino ha notificato un nuovo provvedimento di arresto a un uomo di 26 anni, già in carcere presso le Vallette. La misura arriva dopo che l’uomo è stato arrestato in flagranza lo scorso 27 marzo per aver truffato anziani in via Moretta. La polizia ha anche riconosciuto che l’individuo è responsabile di altri episodi simili avvenuti in città.
Un nuovo provvedimento di arresto è stato notificato a metà aprile 2026 dalla polizia di Stato di Torino all'italiano di 26 anni già detenuto nel carcere delle Vallette dopo essere stato arrestato in flagranza di reato per una truffa ai danni di anziani in via Moretta lo scorso 27 marzo. L'uomo è.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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