Altri guai per il truffatore di anziani già arrestato a Torino Cenisia | riconosciuto responsabile di altri colpi nuovo provvedimento

A metà aprile 2026, la polizia di Torino ha notificato un nuovo provvedimento di arresto a un uomo di 26 anni, già in carcere presso le Vallette. La misura arriva dopo che l’uomo è stato arrestato in flagranza lo scorso 27 marzo per aver truffato anziani in via Moretta. La polizia ha anche riconosciuto che l’individuo è responsabile di altri episodi simili avvenuti in città.