Guida in stato di ebbrezza carta d' identità manomessa e schiamazzi notturni | raffica di denunce

Da ferraratoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, i carabinieri hanno effettuato diverse verifiche nel territorio del Comacchiese, con alcune persone denunciate. A Lido di Spina, un giovane di 18 anni è stato fermato perché trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Durante il controllo, ha rivolto insulti e frasi offensive ai militari davanti a diversi passanti. Inoltre, sono state segnalate altre infrazioni legate alla guida sotto l’effetto di alcol, alla carta d’identità manomessa e a schiamazzi notturni.

Fine settimana di verifiche (e denunce) da parte dei carabinieri nel Comacchiese. A Lido di Spina un 18enne trovato in possesso di una modica quantità di hashish ha reagito inveendo contro i militari con insulti e frasi denigratorie davanti a numerosi passanti. Il giovane è stato pertanto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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