Sanità Puglia | piano tra tagli alla politica e nuove tasse Irpef

In Puglia, il settore sanitario sta affrontando un nuovo piano che prevede tagli alla spesa pubblica e l’introduzione di un aumento dell’Irpef. Questa modifica fiscale mira a coprire le carenze di finanziamento del sistema sanitario regionale. L’aumento dell’imposta interesserà i contribuenti pugliesi e comporterà un incremento delle tasse mensili. La decisione è stata presa in un contesto di difficoltà finanziarie, senza dettagli sui soggetti coinvolti.

? Cosa scoprirai Chi pagherà concretamente l'aumento dell'Irpef per coprire il buco sanitario?. Quanto inciderà mensilmente la nuova tassa sulle tasche dei pugliesi?. Come influirà il taglio alla spesa politica sul disavanzo di 350 milioni?. Perché il rischio commissariamento spinge la Regione a chiedere nuovi fondi?.? In Breve Tagli di 30 milioni euro ai costi della politica regionale.. 432mila cittadini tra 28 e 50 mila euro pagheranno 100 euro annui extra.. 92mila contribuenti sopra i 50 mila euro pagheranno 1.200 euro annui in più.. Piano mira a coprire 230 milioni di euro mancanti tramite addizionale Irpef.. A Roma si apre oggi il tavolo cruciale tra la Regione Puglia e i ministeri della Salute e dell’Economia per risolvere il disavanzo sanitario da 350 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Puglia: piano tra tagli alla politica e nuove tasse Irpef Notizie correlate Buco sanità, tagli ospedali e nuove tasse in Puglia? FdI e Lega preoccupatiSulla stessa lunghezza d'onda la Lega, che attraverso il presidente del gruppo regionale paventa il rischio chiusura e o di ridimensionamento di... Sanità Puglia: 369 milioni di buco, tasse o tagli?Il sistema sanitario pugliese si trova al limite della rottura strutturale, con un deficit certificato dai ministeri centrali che nel 2025 ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Asl, dopo il buco da 350 milioni la stretta di Decaro: Controllate le lauree degli assunti; Sanità Puglia, Pentassuglia al Mef: piano di rientro entro il 30 maggio; Deficit sanità Puglia, a quanto ammonterebbe la stangata dell'aumento Irpef. Puglia, dietro il maxibuco della sanità: il ministero chiedeva di tagliare i reparti dal 2024Il deficit da 369 milioni: oltre ad alzare l'Irpef e sistemare i conti 2025, la Regione dovrà predisporre un Piano operativo per razionalizzare la spesa Nel 2024 e nel 2025 il tavolo di monitoraggio ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sanità pugliese, La Salandra attacca: Basta scaricabarile, servono responsabilità e risultatiNuovo affondo politico sulla gestione della sanità in Puglia. A intervenire è il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, ... immediato.net Telesveva. . Deficit sanità Puglia, a quanto ammonterebbe la “stangata” dell’aumento Irpef per i redditi superiori ai 28mila euro #puglia #attualità #sanità #deficit #irpef - facebook.com facebook