Donald Trump ha dichiarato che Stati Uniti e Iran sono entrati in contatto attraverso incontri diretti e indiretti, descrivendo i nuovi leader iraniani come molto ragionevoli. Ha aggiunto che si sta lavorando a un accordo in breve tempo. Inoltre, ha indicato che i prossimi obiettivi sono il settore petrolifero e l’isola di Kharg.

Donald Trump ha affermato che Stati Uniti e Iran si sono incontrati "direttamente e indirettamente" e che i nuovi leader iraniani si sono dimostrati "molto ragionevoli". Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sono giunte dopo che il Pakistan, che funge da intermediario tra Teheran e Washington, ha affermato di prepararsi a ospitare nei prossimi giorni "colloqui significativi" volti a porre fine alla guerra con l'Iran, in corso da un mese. Secondo il Guardian, che cita la Reuters, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One: "Penso che riusciremo a raggiungere un accordo con loro, ne sono quasi certo, ma è possibile che non accada". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "Accordo con l’Iran a breve". E punta i prossimi obiettivi: petrolio e isola di Kharg

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