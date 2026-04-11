Un rappresentante degli Stati Uniti è giunto a Islamabad, in Pakistan, per iniziare i colloqui con il governo iraniano. L’obiettivo è discutere questioni di interesse comune e trovare possibili accordi tra le due parti. La visita si inserisce in un quadro di negoziati più ampio, che coinvolgono anche altri attori internazionali. La presenza del rappresentante americano è stata confermata dalle autorità locali.

JD Vance è arrivato a Islamabad, in Pakistan, per l’avvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Una fonte pakistana di alto livello ha elogiato il ruolo del vicepresidente Usa nell’aver spinto le parti verso una soluzione diplomatica al conflitto, affermando alla Cnn che il vicepresidente americano è stato fondamentale per l’avvio dei colloqui. La delegazione iraniana a Islamabad è composta da 71 persone, tra cui negoziatori, esperti, rappresentanti dei media e personale di sicurezza, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Tasnim, come riporta la Cnn. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, l'arrivo di Vance in Pakistan per i negoziati con Teheran

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Trump e Vance avvertono l’Iran sui negoziati: “Non prendeteci in giro”. Teheran chiede rassicurazioniTrump e Vance avvertono l’Iran sui negoziati: gli Usa non vogliono perdere tempo.

FINAL LOOK: US–Iran Talks in Pakistan — Who’s Attending and What’s on the Agenda | AC1B

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Iran, Stati Uniti e la partita in Pakistan: il summit sull’orlo del baratro Leggi qui - https://www.ilriformista.it/iran-stati-uniti-e-la-partita-in-pakistan-al-via-lincontro-tra-i-delegati-di-usa-e-iran-508086/ - facebook.com facebook

Colui che, una decina di giorni fa, ha scritto questo post nel suo profilo si dichiara “marxista e anti-capitalista”. Nel post, come vedete, c’è scritto che l’Iran - violento regime autoritario dove i giovani che chiedono libertà vengono o impiccati alle gru o uccisi con x.com