Recentemente sono circolate notizie su un piano di pace proposto dal Pakistan per una tregua di 45 giorni tra Iran e Stati Uniti, con l’obiettivo di stabilizzare la regione, in particolare lo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con un rifiuto netto, definendo la proposta inaccettabile. Nel frattempo, un rappresentante statunitense ha continuato a fare pressioni sul governo di Washington per ottenere un cessate il fuoco. Reuters ha confermato che sia Iran sia Stati Uniti hanno ricevuto il piano, senza fornire dettagli sui contenuti.

"L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità", riferisce Reuters online citando fonti anonime informate. L'intesa, provvisoriamente denominata "Accordo di Islamabad", prevedrebbe la riapertura di Hormuz "entro 15-20 giorni", con i colloqui finali in presenza, a Islamabad. L'Iran?non riaprirà lo Stretto di Hormuz in?cambio di una "tregua temporanea", ha detto un alto funzionario iraniano aggiungendo?che Teheran ritiene che Washington non sia pronta per una tregua permanente. I Pasdaran hanno comunicato che il capo dell'intelligence, Seyed Majid Khademi, è stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile". Vance insiste con Trump per un cessate il fuoco

Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile""L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate.

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La guerra in Iran continua a mietere vittime civili. Fars, agenzia vicina ai Pasdaran, ha scritto che “Ieri sera (domenica 5 aprile, ndr), 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran”. Nello stesso dispaccio si legge che, “a seguito degli attacchi ameri facebook

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